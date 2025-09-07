Cercado de Lima: miniván cae desde el puente Abancay dejando 9 heridos de distinta consideración

Esta mañana, una miniván cayó desde el puente Abancay, en el Cercado de Lima, quedado totalmente destrozada tras el impacto. El accidente dejó nueve heridos de distinta consideración.

Transeúntes brindaron los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados a nosocomios cercanos donde quedaron internados. El vehículo de placa APR-417 le pertenece a Lucio Vilca.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

Pero se desconoce si él manejaba la unidad al momento del accidente. No se han brindado mayores detalles sobre la identidad del chofer ni de los pasajeros que viajaban en la unidad, informa TV Perú.

Se espera el pronunciamiento de las autoridades respecto a las causas que habrían originado la caída del vehículo. Para atender la emergencia se movilizaron a 11 unidades de los bomberos.