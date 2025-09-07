Alcalde López Aliaga niega haber influenciado en la destitución de Silvana Carrión como procuradora

Durante una entrevista con RPP y de manera enfática, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, rechazó haber tenido algún tipo de injerencia en la reciente remoción de Silvana Carrión como procuradora del caso Lava Jato. “Me parece grave lo que dice la señorita”, dijo la autoridad edil.

"Lo único que le pedí fue que asumiera la defensa del Estado, pero se negó", agregó. Por su parte Carrión Ordinola dice que recibió mensajes insistentes del alcalde exigiéndole aceptar un procedimiento de Discovery, iniciado por el municipio, contra la empresa Brookfield en EEUU.

MÚLTIPLES MENSAJES

Este proceso, manifestó la hoy exprocuradora, estaría vinculado al caso Rutas de Lima, una de las aristas del caso Lava Jato. Dijo también que la autoridad edil metropolitana le enviaba múltiples mensajes diarios para presionarla.

Luego amenazó con denunciarla ante la prensa por su "comportamiento", lo que, posteriormente, se tradujo en una campaña mediática en su contra, además de requerir su destitución en al menos tres ocasiones, reveló la exfuncionaria.