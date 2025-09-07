Orquesta Son del Duke cancela presentaciones tras ataque a balazos contra bus en SMP

El bus de la orquesta 'Son Del Duke' fue atacado de cuatro balazos disparados por un sujeto a bordo de una motocicleta la tarde del último sábado 6 de septiembre en el distrito de San Martín de Porres.

El ataque contra la agrupación ocurrió mientras el vehículo se encontraba estacionado frente a un hotel de la zona, muy cerca del bus de la orquesta Marisol y la Magia del Norte, que no resultó afectado.

Daños materiales y testimonio de vecinos

Por fortuna, ninguno de los integrantes de la agrupación resultó herido. Sin embargo, se registraron daños materiales, la ventana del bus reventó por el impacto y los vidrios quedaron esparcidos en la pista.

Una vivienda cercana también se vio afectada por impactos de bala en su pared y ventana. Vecinos que presenciaron el hecho relataron los momentos de terror al escuchar los disparos y expresaron su sensación de desprotección, exigiendo mayor seguridad en la zona.

Cancelan eventos

Cabe resaltar, que tras este atentado, la agrupación "Son del Duke" anunció a través de sus redes sociales la cancelación de todos sus eventos programados para garantizar la seguridad de sus integrantes.