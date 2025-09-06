Bus de orquesta Son del Duke fue atacado a balazos en San Martín de Porres

El vehículo, que trasladaba a integrantes de la agrupación, recibió cuatro impactos de bala cuando se encontraba estacionado frente a un hotel de la zona.

La orquesta Son del Duke denunció que su bus oficial fue atacado a balazos este sábado en el distrito de San Martín de Porres. El vehículo, que trasladaba a integrantes de la agrupación, recibió cuatro impactos de bala cuando se encontraba estacionado frente a un hotel de la zona. Afortunadamente, no se reportaron heridos tras el atentado.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación expresó su preocupación e indignación por lo ocurrido. “Gracias a Dios, no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni heridos graves, pero el impacto emocional y simbólico de este acto de violencia es devastador para todos nosotros”, señalaron. Cabe indicar que, frente al bus de Son del Duke, también se encontraba estacionado el vehículo de la agrupación Marisol y La Magia del Norte, el cual no resultó afectado.

Como medida de seguridad, Son del Duke anunció la suspensión de todas sus presentaciones hasta nuevo aviso. La orquesta precisó que viene colaborando con la Policía Nacional y la Fiscalía en las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

AGRUPACIÓN SE PRONUNCIA

Finalmente, la agrupación hizo un llamado a rechazar la violencia que viene afectando al sector musical en el país. “La música es un lenguaje de paz, de unión y de esperanza. No podemos ni debemos permitir que la música siga siendo manchada por la violencia”, manifestó Son del Duke en su pronunciamiento.