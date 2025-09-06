¿Si no soy el titular del servicio puedo presentar un reclamo ante una empresa operadora?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) recordó que no es necesario ser el titular del servicio de telecomunicaciones para presentar un reclamo ante una empresa operadora.

¿Quiénes pueden reclamar?

Según el Reglamento para la Atención de Gestiones y Reclamos de Usuarios, no solo está habilitado para hacerlo el abonado o titular del servicio (es decir, quien firmó el contrato). También pueden presentar reclamos quienes hayan solicitado la instalación o activación del servicio, el usuario o persona que usa el servicio, e incluso representantes de un usuario o de asociaciones de usuarios.

El primer paso para presentar el reclamo es ante la empresa y los canales disponibles son: atención telefónica, oficinas presenciales, páginas web o aplicativos móviles de la operadora.

Tras la presentación del reclamo, la empresa operadora está obligada a entregar un código, que permitirá identificar el procedimiento y hacer seguimiento del caso.

La directora de Atención y Protección del Usuario del OSIPTEL, Tatiana Piccini, explicó que con esta medida se salvaguarda el derecho de contar con una adecuada prestación del servicio y a presentar un reclamo si esto no se cumple.

“De esta manera, se permite que más personas puedan acceder a sus derechos y hacer valer sus reclamos sin necesidad de ser el titular del servicio”, expresó.

¿Y en el servicio móvil?

Aquí hay una excepción importante. Si vas a presentar un reclamo, recurso de apelación o queja por canales no presenciales (como teléfono o página web), solo el titular del servicio podrá hacerlo.

Piccini señaló que “esto se debe a que las empresas operadoras deben verificar que quien presenta el reclamo es efectivamente el abonado registrado, como una medida de seguridad que evita suplantaciones o fraudes que pueden presentarse en este tipo de canales”.