Biblioteca Nacional lanza BiblioPunku: la primera app accesible e inclusiva que agrupa sus servicios

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presentó oficialmente BiblioPunku, el primer aplicativo móvil desarrollado por la institución que centraliza y acerca todos sus servicios a la ciudadanía en cualquier momento y lugar.

El lanzamiento se realizó en la sede de San Borja, ante autoridades del Estado, academia e instituciones aliadas, marcando un hito en la transformación digital de la biblioteca para garantizar el derecho a la lectura y la cultura.

Funcionalidades de aplicación

La app, cuyo nombre en quechua significa "puerta a la biblioteca" o "puerta al conocimiento", ofrece una amplia gama de servicios digitales. Entre ellos destacan la obtención de un carné digital, la consulta y préstamo de libros en sala y a domicilio.

Asimismo, acceso a la Biblioteca Digital y audiolibros, incluyendo contenidos en lenguas originarias, y la reserva de salas de estudio. También incluye un chat en línea con bibliotecarios, geolocalización de sedes y notificaciones de la agenda cultural.

Diseño inclusivo y de vanguardia

Con un diseño accesible, inclusivo e intercultural, BiblioPunku es compatible con tecnologías de apoyo para personas con discapacidad visual y permitirá personalizar contenidos en lenguas originarias, comenzando con el quechua.

Juan Yangali Quintanilla, jefe institucional de la BNP, destacó que esta herramienta reafirma nuestro compromiso con la equidad cultural y representa sobre todo inclusión y democratización del conocimiento. La aplicación ya está disponible de forma gratuita para sistemas Android e iOS.