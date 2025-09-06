Sujeto fue asesinado a balazos dentro de su auto en SMP: cómplice del sicario logró ser capturado

El suceso se registró en la urbanización Santa Rosa, distrito de San Martín de Porres (SMP). Alexis Vargas (24) conducía su vehículo cuando, tras detenerse en un semáforo, el sujeto que iba de copiloto sacó un arma y le disparó.

Luego de cometer el crimen el sicario sale de la unidad y sube a una motocicleta que lo esperaba con su cómplice unos metros más allá, escapando con dirección a Los Olivos. Todo fue captado por las cámaras de seguridad del distrito.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Minutos después del crimen, los agentes policiales lograron capturar al presunto conductor de la moto, que fue trasladado inmediatamente a la Comisaría PNP Sol de Oro, donde quedó detenido, en todo momento guardó silencio.

Las autoridades continúan la búsqueda del autor de los disparos, su captura sería cuestión de horas pues las cámaras de seguridad captaron su rostro. La policía cree que el crimen sería por un presunto ajuste de cuentas, informa RPP.