Los Olivos: detienen a dos menores por realizar disparos al aire para intimidar a sus víctimas

Dos menores de edad, de 13 y 16 años, fueron detenidos anoche por agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional en el distrito de Los Olivos, tras efectuar disparos al aire con un arma de fuego para amedrentar a sus víctimas, según informó RPP Noticias.

En la intervención, los efectivos también incautaron un arma blanca y evidenciaron que el adolescente de 13 años presentaba un impacto de bala en el cuello, presuntamente resultado de un enfrentamiento con una banda rival.

El coronel Pedro Rojas, jefe del escuadrón verde, confirmó que se les incautó un arma de juego tipo pistola abastecida y un arma blanca, con los cuales se enfrentarían a estas bandas y estarían cometiendo otros hechos delictuosos en la zona.

Enviaban videos intimidantes

Las efectivos policiales también tuvieron acceso a material audiovisual donde se observa a los adolescentes realizando los disparos y enviando estas grabaciones con el fin de intimidar a sus víctimas.

Definirán situación legal de menores

Tras la operación encubierta, los dos menores de edad detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes a fin de que se defina su situación legal dentro del sistema judicial juvenil.

