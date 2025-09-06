Presunto ajuste de cuentas: barbero fue asesinado a balazos frente a su negocio en Los Olivos

Un joven barbero fue asesinado anoche de cinco balazos frente a su negocio, se retiraba tras su jornada laboral, ubicado en la quinta cuadra de la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos.

Según testigos, la víctima se desplazaba en su bicicleta cuando fue interceptada por un sicario, que sin mediar palabra le disparó, luego el criminal subió a un auto que lo espera y fugó.

HUYERON DESPAVORIDOS

El ataque se registró en presencia de varios transeúntes que huyeron despavoridos al escuchar las balas. El muchacho fue llevado a una clínica cercana, donde se certificó su deceso.

El barbero asesinado fue identificado como Albert R., de 20 años. Debido a la modalidad del crimen, las investigaciones apuntan a que se trataría de un presunto ajuste de cuentas, informa RPP.