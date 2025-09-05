¿Quieres comer pan con chicharrón? Este distrito ofrecerá 5 mil gratis

Como parte de las actividades por la Semana de la Cocina Peruana, el distrito de La Victoria será escenario de un evento culinario que busca rendir homenaje a uno de los desayunos más representativos del país: el pan con chicharrón. La jornada incluirá la elaboración del sánguche más grande del mundo y una degustación gratuita de cinco mil unidades para el público asistente.

El encuentro, organizado por la Municipalidad de La Victoria en conjunto con la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP), tendrá lugar este lunes 8 de setiembre a las 8 de la mañana en la Plaza Manco Cápac. La cita reunirá a reconocidos cocineros y colectivos gastronómicos que promueven este clásico potaje peruano.

Un homenaje a la identidad culinaria

El alcalde Rubén Cano destacó que la iniciativa busca resaltar la importancia del pan con chicharrón en la vida cotidiana de las familias peruanas y reafirmar su valor como símbolo de identidad cultural. “Queremos demostrar que nuestra gastronomía nos une y nos representa en el mundo”, señaló.

Además de celebrar la tradición, el evento tiene un objetivo adicional: motivar a los ciudadanos a apoyar al Perú en la contienda virtual denominada “Mundial de Desayunos”, impulsada por el streamer español Ibai Llanos. En esta competencia, se busca que el pan con chicharrón sea reconocido como el mejor desayuno del planeta.