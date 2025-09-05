Más de un siglo de encanto: Ernestina es la paciente más longeva del Centro de Salud Renal de EsSalud

Ernestina Díaz es la paciente más longeva del Centro Nacional de Salud Renal de EsSalud de Jesús María, esta vez no llegó para su tratamiento. Sus familiares y el personal asistencial y administrativo la recibieron cantándole el tradicional “Feliz cumpleaños”, en honor a sus 102 años de edad.

Debido a su enfermedad renal crónica, ella recibe tratamiento de diálisis tres veces por semana, y se encuentra en perfectas condiciones, pese a su hipertensión y a tener un marcapaso. Desde que hace cuatro años le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, cada martes, jueves y sábado, llega para su atención.

Por su parte, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, se declaró admirador de la valentía de Ernestina y felicitó el trabajo de los profesionales de la salud del Centro Nacional de Salud Renal. “Nos sentimos orgullosos. Tener a Doña Ernestina en vida significa fortaleza, esperanza, lucha por la familia”, manifestó.

Ella se somete con la mejor actitud posible a la diálisis, el tratamiento médico para la insuficiencia renal que limpia la sangre eliminando los productos de desecho y el exceso de líquido, haciendo lo que los riñones ya no pueden hacer. Ernestina nació en Surco viejo el 15 de agosto de 1923.

Cuando tenía 39 años, en 1962, ella postuló con éxito a un puesto de trabajo en el departamento de Dietoterapia – Nutrición del Hospital Edgardo Rebagliati, donde demostró ser una gran profesional siempre al servicio de los pacientes. Al cumplir los 70 años se jubiló y ahora goza de una pensión.