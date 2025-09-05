Hackeo a Inteligencia policial revela secretos de Estado y seguimientos a periodistas, jueces y políticos

Un ataque cibernético sin precedentes contra la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (Dirin -PNP) dejó al descubierto información clasificada del Estado. El grupo de hacktivistas Deface Perú, integrado por SadClown e Inkarrot, difundió más de 2 GB de documentos internos a través de un canal público en Telegram, bajo el nombre de “DirinLeaks”.

La filtración revela planes de seguridad ejecutados para proteger a cuatro presidentes de la República: Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte. En los archivos se detallan amenazas potenciales, actividades vigiladas y protocolos de protección aplicados en decenas de eventos oficiales. También aparecen reportes vinculados a congresistas como Aron Espinoza y Marisela Apaza, así como seguimientos a periodistas y políticos relacionados con el caso Odebrecht y Lava Jato.

Uno de los puntos más graves es la exposición de datos personales de miles de agentes de inteligencia y contrainteligencia de la PNP: fotografías, teléfonos, divisiones de origen, cambios y reasignaciones desde 2022. El alcance de la filtración es crítico, pues se habrían revelado identidades de agentes encubiertos, incluidos oficiales que participan en la lucha contra el terrorismo en el VRAEM, lo que pondría en riesgo operaciones aún activas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS

Los documentos también muestran actividades de inteligencia dirigidas hacia periodistas. En 2017, la Dirin registró seguimientos a reporteros, jueces y políticos que investigaban a Odebrecht y el caso Lava Jato. Asimismo, la base filtrada revela que este año se realizaron “actividades de inteligencia” sobre la revista Hildebrandt en sus trece, justo antes de que publicara denuncias sobre vínculos de suboficiales de la PNP con la banda criminal “El Monstruo”.

Otro de los hallazgos más alarmantes es que el sistema de inteligencia conocía desde 2022 que el periodista Gastón Medina estaba amenazado y recomendó acciones preventivas para evitar un atentado. Sin embargo, dichas medidas no se ejecutaron, y Medina fue asesinado a balazos a inicios de 2023, cerca de su domicilio en Ica.

(la encerrona)