“Voy a ver qué hacer con mi vida”: Rafael López Aliaga sobre postular a la Presidencia

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a pronunciarse sobre una eventual postulación a la Presidencia en las Elecciones de 2026. El líder de Renovación Popular aseguró que aún evalúa si renunciará a su cargo municipal, plazo que según ley vence en octubre, para tentar por segunda vez el sillón de Palacio de Gobierno.

Durante una conferencia con la prensa, López Aliaga señaló que el próximo lunes dará un anuncio importante en materia de seguridad ciudadana y que, de manera paralela, tomará un tiempo de reflexión personal. “Todavía me queda tiempo. Ya lo dije, es una cruz esto, hay que ver qué voy a hacer con mi vida, también tengo derecho a hacer mi vida”, expresó el burgomaestre, dejando abierta la posibilidad de dar un paso al costado en la Municipalidad.

El líder de Renovación Popular adelantó que realizará un retiro espiritual antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro político. "Este tema no es fácil”, señaló. En sus declaraciones también cuestionó a quienes ingresan a la contienda electoral sin preparación. "Hay gente que entra a ver qué chapa, sin preparación en el sector público ni en el privado", aseguró.

RENZO REGGIARDO COMO EVENTUAL REEMPLAZO

La congresista Norma Yarrow, cercana a Renovación Popular, indicó que Renzo Reggiardo asumiría la alcaldía de Lima en caso de que López Aliaga postule a la presidencia. La parlamentaria precisó que el burgomaestre aún no ha definido su candidatura, pero recalcó que dentro del partido existe la expectativa de que busque nuevamente la presidencia.