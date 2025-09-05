PNP revela que habrían hackeado base de datos de la Dirección de Inteligencia: luego filtraron información

Foto Exitosa

Según informa la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP reveló una posible vulneración de sus servidores. Se advirtió luego publicaciones con datos filtrados a través de la aplicación Telegram, en el grupo denominado "DefacePerú Chat".

Tras ello, inmediatamente las autoridades activaron el plan de contingencia, por lo que suspendieron los servicios y comunicaron lo ocurrido a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, que se encarga de la administración y la seguridad de los servidores de la DIRIN, con el fin de que adopten medidas.

CIBERSEGURIDAD

Asimismo, la Dirección de Ciberdelincuencia, dio inicio a las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a perseguir el delito cibernético, para lograr, a la brevedad posible, la plena identificación y captura de los presuntos responsables del hackeo.

Mientras tanto, la Dirección de Inteligencia de la PNP continúa trabajando en el restablecimiento de los servicios, garantizando la seguridad de todos los agentes de inteligencia del sistema, la ciberseguridad de la información registrada y la protección de los activos críticos.