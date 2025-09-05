EsSalud advierte sobre estafas digitales con logotipo falso y ofertas laborales fraudulentas

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó a la ciudadanía sobre el incremento de estafas digitales que emplean su logotipo y nombre institucional para engañar a la población. Según la Oficina de Integridad (OFIN), delincuentes difunden supuestas convocatorias de empleo en redes sociales, piden dinero por trámites gratuitos y hasta contactan a familiares de asegurados fallecidos para solicitar pagos indebidos.

FRAUDES EN REDES SOCIALES

Una de las modalidades más frecuentes detectadas es la publicación de ofertas laborales fraudulentas con logotipos de EsSalud. Los estafadores ofrecen sueldos atractivos y exigen pagos previos por formularios o cursos. La institución aclaró que todos los procesos de selección de personal se realizan exclusivamente en el portal oficial convocatorias.essalud.gob.pe.

Asimismo, se reportaron estafas telefónicas dirigidas a familiares de asegurados fallecidos. Bajo la falsa identidad de funcionarios, los delincuentes solicitan depósitos de dinero para agilizar trámites de sepelio, a pesar de que este procedimiento es completamente gratuito y se gestiona únicamente por canales oficiales.

COBROS ILEGALES EN SUBSIDIOS

La OFIN también recibió denuncias sobre exigencias de dinero para gestionar subsidios de maternidad, lactancia, incapacidad temporal y sepelio. EsSalud reiteró que estos beneficios son gratuitos y no requieren intermediarios. Además, enfatizó que la atención médica, hospitalización, entrega de medicamentos, cirugías y exámenes de laboratorio forman parte de sus servicios gratuitos.

Para denunciar estas prácticas, la institución puso a disposición el correo denuncias@essalud.gob.pe, la línea telefónica (01) 265-6000 anexo 2996, el WhatsApp 963 921 459, la plataforma denuncias.servicios.gob.pe y el formulario web ww10.essalud.gob.pe/ofin/denuncias/formulario. EsSalud exhortó a la población a mantenerse vigilante, no entregar dinero ni datos personales, y verificar siempre la información en sus canales oficiales.