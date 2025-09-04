Carlos Bruce sobre tren Lima-Chosica: “Están viejos, pero todavía sirven”

En medio de los conflictos entre la Municipalidad de Lima y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el tren Lima-Chosica, causó los comentarios de diversos sectores políticos que se han mostrado a favor y otros en contra.

Durante una entrevista en Willax, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, decidió opinar al respecto y aseguró que los vagones donados por Caltrain aún puede ser útiles para los ciudadanos que desean movilizarse. “Ya hemos hecho un gasto por ellos, son trenes un poquito viejitos, pero todavía sirven”.

Del mismo modo, el burgomaestre mencionó que los conflictos entre el ministerio y la Municipalidad deben solucionarse lo más pronto posible para implementarse las locomotoras. “Yo creo que son equipos que deben utilizarse. Le doy en cierta forma la razón al MTC”.

TIENE PLANEADO LLEGAR A LA MML

Los días pasan y aún no se define quien será el candidato a la alcaldía de Somos Perú para las elecciones municipales de octubre del 2026, por lo que, Carlos Bruce mostró su anhelo de ser el aspirante al sillón de la capital como representante de su partido político.