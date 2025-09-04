Harvey Colchado denuncia amenazas de muerte y reglaje en su contra: “Quieren callarme”

El coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado, denunció este jueves haber sido víctima de amenazas de muerte y acciones de reglaje contra él y su entorno familiar. Según indicó, las intimidaciones comenzaron con mensajes constantes a través de WhatsApp y luego escalaron hasta incluir fotografías de sus hijos en sus centros de estudios y la presencia de desconocidos merodeando su vivienda.

Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), advirtió que estas amenazas no solo involucran a delincuentes, sino también a efectivos policiales. Señaló que detectó a un agente de la Dirincri frente a su oficina el pasado 15 de agosto realizando presuntos actos de marcaje. “Estarían utilizando funcionarios policiales para realizar estas actividades vedadas”, denunció.

“QUIEREN CALLARME”

El coronel en retiro sostuvo que las intimidaciones buscan silenciarlo debido a sus pronunciamientos públicos sobre actos de corrupción. “Por eso que quieren callarme. Saben que mi oficina está en el centro de Lima, en cualquier momento pueden atentar”, expresó, tras recalcar que seguirá utilizando sus redes sociales para difundir información y pruebas que, asegura, comprometen al Gobierno.

La denuncia de Colchado ocurre tras su revelación sobre el presunto mal uso de recursos de Inteligencia policial. El excoordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) había alertado sobre seguimientos a periodistas y presiones contra testigos protegidos en investigaciones clave que realiza el Ministerio Público.