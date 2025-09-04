Alcalde de Lima propone convertir la Av. Abancay en un boulevard y construir túnel para vehículos

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció un ambicioso proyecto urbano que busca convertir la congestionada avenida Abancay en un boulevard peatonal, trasladando todo el tránsito vehicular a un túnel de gran magnitud. La megaobra estaría valorizada en 600 millones de dólares y pretende recuperar el valor histórico del centro de la capital.

Durante una ceremonia realizada en el centro histórico, López Aliaga calificó la actual situación de la avenida como “un infierno” y planteó que su transformación permitirá unir el Damero de Pizarro con Barrios Altos a través de una alameda. “Vamos a hacerla un parque boulevard largo, una conexión bella y estética que siempre debió respetarse”, señaló el burgomaestre.

El plan contempla la construcción de un túnel de 6.93 kilómetros de longitud, con un ancho de 32 metros y una altura de 23, ubicado a una profundidad de entre 40 y 50 metros. Este pasaje subterráneo se extendería desde la avenida Abancay, en los limites con distrito de Victoria hasta la avenida Perú en San Juan de Lurigancho (SJL).

OBRAS POR IMPUESTOS

De acuerdo con el expediente técnico preliminar, la obra demandará más de tres años de preparación antes de iniciar su ejecución, debido a su complejidad e impacto en la ciudad. El alcalde aseguró que el financiamiento podría realizarse bajo la modalidad de obras por impuestos, con participación de empresas privadas interesadas en el proyecto.