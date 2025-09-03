Usuarios cambian nombre del Congreso a "Palacio de las ratas" en Google Maps

El Congreso de la República apareció este miércoles 3 de septiembre en Google Maps bajo el nombre de "Palacio de las ratas", una modificación que habría sido realizada por usuarios de la plataforma de geolocalización.

Todo indicaría que los cibernautas se inmiscuyeron en los algoritmos del buscador para cambiarle el nombre al Poder Legislativo como acto de protesta, aprovechando el servicio que muestra sitios emblemáticos.

Reacciones divididas en redes sociales

El cambio generó inmediatas reacciones divididas entre usuarios de redes sociales. Muchos internautas celebraron la modificación, justificando su posición en críticas hacia los legisladores y afirmando que "promulgan leyes pro-crimen", mientras señalaban que algunos congresistas tendrían intenciones oscuras.

Por otro lado, otro grupo de usuarios lamentó esta acción y reclamó que se debe respetar a las instituciones del Estado, especialmente al Congreso como ente encargado de crear las leyes. Hasta el momento, ni el Parlamento peruano ni Google se han pronunciado sobre el incidente ni han aclarado si la etiqueta ya fue corregida oficialmente.

Congreso de México también fue renombrado

Este no es el primer caso de este tipo, ya que en 2017 el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, también fue renombrado temporalmente en Google Maps como "Cámara de ratas", lo que generó un revuelo similar en su momento.