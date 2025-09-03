MTC dispone compra de 16 mil cámaras de videovigilancia para reforzar seguridad en buses de Lima y Callao

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la adquisición de 16 mil cámaras de videovigilancia que serán instaladas en 8 mil buses de transporte público en Lima y Callao para reforzar la seguridad de usuarios, conductores, cobradores y empresas.

La implementación estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y se ejecutará bajo contratación directa, luego de que la actual gestión anulara el concurso convocado en abril por la administración anterior tras detectarse más de 500 observaciones en las bases.

El MTC señaló que la compra incorporará estándares técnicos actualizados que permitan un sistema integrado e interoperable con los centros de gestión de tránsito de la capital y el Callao. El ministro César Sandoval adelantó que la adquisición estará enmarcada en un decreto de urgencia que presentará al Ejecutivo para garantizar transparencia.

Sistema integrado de monitoreo

Las cámaras contarán con funciones como estabilización de imagen óptica o digital y resistencia antivandálica para asegurar un monitoreo eficaz. El sistema permitirá la coordinación con la Policía Nacional y los serenazgos distritales.

"Una vez instalado este sistema integral, se ejecutará un adecuado monitoreo, fiscalización y prestación segura del servicio, en beneficio de la seguridad de los transportistas y de los más de 10 millones de habitantes de Lima y el Callao", subrayó el ministro.

Cámaras corporales para inspectores

Paralelamente, la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) adquirirá cámaras corporales para sus inspectores, tras recibir una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas superior a los 8 millones de soles. La nulidad del proceso anterior fue declarada el 25 de agosto, disponiéndose su retroceso a la etapa de convocatoria con nuevos términos de referencia.