Hace una hora

“Congresito”: la nueva mascota del Parlamento que divide opiniones en redes sociales

El personaje busca acercar la institución al público, pero ha generado reacciones mixtas tras su lanzamiento oficial.

El Congreso de la República sorprendió en redes sociales al presentar a su nueva mascota institucional, bautizada como “Congresito”, en un intento por conectar con la ciudadanía y dar una imagen más cercana.

De acuerdo con la publicación oficial, el personaje acompañará a quienes visiten el Parlamento o participen en eventos, además de ser protagonista en parte del contenido digital que difunda la institución.

El diseño retrata de manera tierna la sede del Congreso: el Palacio Legislativo, edificio de estilo académico francés construido por los arquitectos Emilio Robert y Ricardo de la Jaxa Malachowski.

Reacciones en redes sociales

El video de presentación superó las 10 mil reproducciones y generó cientos de comentarios divididos. Mientras algunos usuarios apoyaron la propuesta como una estrategia novedosa, otros manifestaron su rechazo, calificándola como innecesaria.


