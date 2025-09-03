Municipalidad de La Punta rechaza construcción de penal en isla El Frontón

En un comunicado, la comuna advirtió que la obra “alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden que caracteriza al distrito”.

La Municipalidad Distrital de La Punta expresó su rechazo y preocupación tras el anuncio de la aprobación del proyecto para construir un nuevo penal en la isla El Frontón, frente a las costas del Callao.

En un comunicado, la comuna advirtió que la obra “alteraría la seguridad, tranquilidad y el orden que caracteriza al distrito”, además de afectar el patrimonio ambiental y el desarrollo económico vinculado al turismo, actividad que beneficia a parte de la población local y provincial.

“A esta preocupación se suma el sentir de nuestra comunidad, cuyos vecinos tienen el derecho de ser escuchados y de ver respetada su voz a través de sus autoridades locales. Como gestión municipal ratificamos nuestro compromiso con la defensa del bienestar del vecino y el deber de representarlo con responsabilidad y respeto institucional”, se lee en el pronunciamiento.

La municipalidad invocó a las instancias correspondientes a evaluar la viabilidad del proyecto y considerar “su eventual descarte”, a fin de priorizar alternativas que no comprometan el entorno ni el bienestar ciudadano.

ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DEL PENAL EL FRONTÓN

El anuncio del nuevo centro penitenciario fue realizado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien informó que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó la iniciativa en una sesión de emergencia convocada el lunes, tras la propuesta adelantada por la presidenta Dina Boluarte.