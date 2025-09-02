Nueva tarifa para pasajeros en conexión en el Jorge Chávez regirá desde el 25 de septiembre

La TUUA de transferencia se aplicará a pasajeros nacionales e internacionales que permanezcan en tránsito. La concesionaria LAP suspendió el cobro en junio.

Los viajeros que utilicen el nuevo aeropuerto Jorge Chávez deberán asumir un cobro adicional a partir del 25 de septiembre. Se trata de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) en su modalidad de transferencia, dirigida exclusivamente a los pasajeros que realicen escalas dentro del terminal, según confirmó Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de Ositrán.

Aunque este cargo estaba previsto desde el 1 de junio, fecha de apertura del nuevo terminal, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) postergó su aplicación. La decisión buscó dar un margen de tiempo para que las aerolíneas adecuen sus sistemas y puedan incluir el pago directamente en los boletos, evitando que el cobro quede en manos de la empresa operadora.

Montos y alcance del cobro

De acuerdo con la información oficial, la tarifa será de 11,32 dólares para los pasajeros de vuelos internacionales y de 7,07 dólares para los viajeros de rutas nacionales. Estos montos ya fueron aprobados por Ositrán en marzo de este año, en cumplimiento de lo establecido en la adenda 6 del contrato de concesión firmado entre el Estado peruano y LAP en 2013.

El pago alcanzará a quienes realicen conexiones dentro del aeropuerto. Por ejemplo, los pasajeros que viajen de Santiago de Chile a Miami con escala en Lima, o aquellos que se desplacen de Arequipa a Piura haciendo conexión en la capital, deberán asumir este nuevo cargo al permanecer en tránsito en el Jorge Chávez, incluso si no salen de la zona de embarque.