Locales

Hace una hora

Nueva tarifa para pasajeros en conexión en el Jorge Chávez regirá desde el 25 de septiembre

La TUUA de transferencia se aplicará a pasajeros nacionales e internacionales que permanezcan en tránsito. La concesionaria LAP suspendió el cobro en junio.

Nueva tarifa para pasajeros en conexión en el Jorge Chávez regirá desde el 25 de septiembre

La TUUA de transferencia se aplicará a pasajeros nacionales e internacionales que permanezcan en tránsito. La concesionaria LAP suspendió el cobro en junio.




Los viajeros que utilicen el nuevo aeropuerto Jorge Chávez deberán asumir un cobro adicional a partir del 25 de septiembre. Se trata de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) en su modalidad de transferencia, dirigida exclusivamente a los pasajeros que realicen escalas dentro del terminal, según confirmó Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de Ositrán.

Aunque este cargo estaba previsto desde el 1 de junio, fecha de apertura del nuevo terminal, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) postergó su aplicación. La decisión buscó dar un margen de tiempo para que las aerolíneas adecuen sus sistemas y puedan incluir el pago directamente en los boletos, evitando que el cobro quede en manos de la empresa operadora.

Montos y alcance del cobro

De acuerdo con la información oficial, la tarifa será de 11,32 dólares para los pasajeros de vuelos internacionales y de 7,07 dólares para los viajeros de rutas nacionales. Estos montos ya fueron aprobados por Ositrán en marzo de este año, en cumplimiento de lo establecido en la adenda 6 del contrato de concesión firmado entre el Estado peruano y LAP en 2013.

El pago alcanzará a quienes realicen conexiones dentro del aeropuerto. Por ejemplo, los pasajeros que viajen de Santiago de Chile a Miami con escala en Lima, o aquellos que se desplacen de Arequipa a Piura haciendo conexión en la capital, deberán asumir este nuevo cargo al permanecer en tránsito en el Jorge Chávez, incluso si no salen de la zona de embarque.


Temas Relacionados: Aeropuerto Jorge ChavezJorge ChávezLima Airport PartnersOsitranTuua

También te puede interesar:

BANNER