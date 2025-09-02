Serpar subastará 105 terrenos en distritos estratégicos de Lima

La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Parques de Lima (Serpar), pondrá en subasta 105 terrenos en distritos estratégicos de la ciudad. Todos los lotes cuentan con servicios completos, están saneados e inscritos en los registros públicos, y podrán ser adquiridos por los participantes de cualquier región del país.

Los terrenos, que varían en tamaño de 90 a 1340 m², provienen de aportes de la habilitación urbana y están ubicados en distritos estratégicos como Ate, Carabayllo, Puente Piedra, San Martín de Porres, Los Olivos, Lurigancho-Chosica, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco, con precios base desde S/63,900.

El acto público se llevará a cabo el martes 16 de setiembre a las 9:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua, con la participación de un notario para garantizar la transparencia del proceso.

Los terrenos están ubicados en zonas de alta demanda y gran proyección, lo que los convierte en una inversión segura. Lo recaudado en la subasta se destinará al mantenimiento y habilitación de los clubes y parques metropolitanos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyendo al bienestar urbano de Lima.

¿Cómo participar?

La subasta está abierta tanto a personas naturales como jurídicas, quienes podrán participar de manera presencial o virtual. Para ello, los interesados deben adquirir las bases hasta el lunes, 15 de septiembre. El costo es de S/50 y se puede adquirir en la web del Serpar, también en los puntos de venta habilitados o de manera presencial en el Parque de La Muralla de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. y en el Circuito Mágico del Agua de lunes a domingo de 3 p. m. a 9 p. m.

Posterior a la compra de las bases, los postores deben depositar una garantía equivalente al 5 % del precio base del terreno de su interés. La documentación requerida y la carta de presentación pueden ser entregadas de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes de Serpar.

Para más información, los interesados pueden consultar las bases completas en el sitio web oficial del Serpar o comunicarse a los números +51 991 040 525, +51 962 792 403 y +51 945 502 821.