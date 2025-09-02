"Ojos a la obra": ciudadanos podrán reportar a empresas de agua que dejen veredas o pistas sin reparar

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) presentó la iniciativa "Ojos a la obra", para que los ciudadanos reporten el estado en que las empresas prestadoras de servicios de agua y alcantarillado (EP) dejan las calles tras realizar trabajos de mantenimiento o reparaciones.

El objetivo es garantizar que las pistas y veredas queden en buen estado una vez concluidas las intervenciones, tal como lo establece la normativa vigente. Para obras de mayor envergadura ejecutadas por unidades ejecutoras, la responsabilidad recae en estas entidades y la Contraloría puede intervenir cuando sea necesario.

Las obras de mantenimiento o reparación de redes de agua y alcantarillado a cargo de las EP están relacionadas con la mejora de infraestructura o atención de emergencias como roturas, fugas, desbordes o atoros. La obligación de las empresas de reponer las pistas y veredas está respaldada por el Texto Único Ordenado de la Ley de Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Tiempo máximo para reparaciones

Según la normativa, las EP tienen un plazo máximo de 48 horas desde que toman conocimiento del hecho para atender la reposición de pistas y veredas inconclusas. En caso de incumplimiento, las empresas deben justificar las razones de la demora ante la Sunass. Cabe destacar que no todas las obras que afectan pistas y veredas son responsabilidad directa de las empresas prestadoras, como las obras de inversión pública ejecutadas por municipalidades o gobiernos regionales.

¿Dónde comunicarse?

El ente regulador informó que los usuarios que detecten veredas o pistas inconclusas tras trabajos de las empresas de agua pueden comunicarse al Fono Sunass 1899 o reportar el caso a través de las redes sociales oficiales de la institución.