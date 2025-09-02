Pescador desaparece tras salir del muelle en Pucusana: familiares piden intensificar búsqueda

Jorge Víctor Navarro Caycho, un pescador de 28 años conocido como "Coco", desapareció tras zarpar del muelle de Pucusana el pasado viernes 29 de agosto. Hasta el momento, solo se han encontrado algunas piezas de su embarcación flotando en el mar.

El paradero del joven padre de dos hijos menores de edad sigue siendo desconocido. La desaparición fue reportada por su esposa cuando Navarro no regresó al día siguiente de salir a pescar pejerrey.

En diálogo con América Noticias, su esposa señaló que cuando se dedicaba a este tipo de faena, solía volver por la mañana siguiente. "Han logrado encontrar el motor, la parte de atrás bote, pedazos de redes y maderas", dijo un familiar al citado medio.

Capitanía de Puerto del Callao se pronuncia

La Capitanía de Puerto del Callao emitió un comunicado pidiendo apoyo a la comunidad náutica para sumarse a las labores de búsqueda. Desde la Capitanía de Pucusana se informó que el trabajo que vienen realizando es por vía terrestre, mientras familiares y amigos recorren la zona marítima en botes.

Piden intensificar búsqueda

Los familiares de Jorge, desesperados, han organizado jornadas de búsqueda por su cuenta, utilizando embarcaciones pequeñas y redes de comunicación entre pescadores. La familia solicita a las autoridades que intensifiquen el área de búsqueda y que refuercen los recursos disponibles, mientras cada hora que pasa incrementa la angustia entre sus seres queridos.