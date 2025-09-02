Cancillería peruana se pronuncia sobre atentado contra diplomático de la Embajada de Indonesia

Esta mañana, la Cancillería peruana emitió un comunicado lamentado el asesinato del funcionario de la Embajada de Indonesia en nuestro país, Zetro Leonardo Purba, registrado anoche en el distrito de Lince.

En el documento señalan también que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas de este incidente. Asimismo, se dispuso de forma inmediata redoblar la seguridad en la referida sede diplomática.

CONDOLENCIAS

En esa línea, el Canciller Elmer Schialer expresó al ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, las más sentidas condolencias por lo sucedido de parte de la presidenta Dina Boluarte y del pueblo peruano.

Destacan que seguirán brindado el soporte y ayuda que requieran las autoridades de Indonesia en este asunto, y que prestarán la asistencia necesaria al embajador y trabajadores de la sede diplomática en Lima.