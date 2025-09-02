Harvey Colchado acepta que se hace reglaje a periodistas: se mal utiliza la inteligencia policial

En entrevista con RPP, el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) Harvey Colchado Huamaní, comentó que se estaría registrando un supuesto uso indebido de los recursos de Inteligencia policial, que incluiría el seguimiento a periodistas y presiones a testigos protegidos.

Consultado si se realizan reglajes a periodistas respondió afirmativamente: “Cómo me gustaría contarte detalles de muchas cosas, pero tendría que hacerlo con pruebas. Entonces, se maneja en un ámbito de Inteligencia”, dijo el también exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

PERSONAS IDÓNEAS

“Para mí, a lo largo de los años, se viene mal utilizando la Inteligencia. Es necesario que en esos cargos haya personas idóneas, poligrafiadas y con prestigio”, agregó tajante el excoordinador de apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop)

Estas declaraciones se registran tras la denuncia de la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, quien advirtió que la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter) habría planificado un atentado en su contra debido a sus denuncias contra el Gobierno.