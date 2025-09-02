Asesinan a diplomático de la embajada de Indonesia: Fiscalía inicia investigación preliminar

El Ministerio Público informó en sus redes sociales que se inicia la investigación preliminar por el asesinato del funcionario diplomático de la embajada de Indonesia, quien fue atacado en la puerta del edificio de su vivienda en el distrito de Lince.

Según la entidad, el fiscal provincial Pedro Nicho Suyón indicó que se efectuó el levantamiento del cadáver de una clínica local y la inspección técnico criminalística en la zona donde ocurrió el hecho. Además, se dispuso que personal de la División de Homicidios recabe la declaración de la esposa del funcionario y otras diligencias urgentes.

ASESINATO A BALAZOS

El diplomático de la embajada de Indonesia, Leonardo Zetro Purba, recibió varios disparos cuando ingresaba a su residencia en bicicleta, ubicada en el distrito de Lince. Según la policía, los atacantes no buscaron dinero ni pertenencias, solo dispararon contra el funcionario, además, vecinos señalaron que vieron merodeando a un hombre vestido de negro a bordo de una motocicleta.

El diplomático llevaba cinco meses en el país, tenía 40 años y vivía con su esposa y dos de sus hijos. Se supo que Leonardo Zetro Purba se trasladaba en bicicleta diariamente hasta la sede diplomática de San Isidro.