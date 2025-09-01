Congresista Esdras Medina promete 10 mil panes con chicharrón si Perú gana “Mundial de Desayunos”

El pan con chicharrón no solo conquista paladares en redes sociales, también entra en el terreno político. El congresista arequipeño Esdras Medina Minaya anunció que, si la propuesta peruana triunfa en el "Mundial de Desayunos" organizado por el streamer español Ibai Llanos, se repartirán 10 mil panes con chicharrón en Arequipa como parte de la celebración.

El anuncio fue realizado a través de un video difundido en sus redes sociales, donde el parlamentario de Renovación Popular afirmó que este plato típico no representa únicamente un desayuno, sino un símbolo de identidad y tradición cultural. Medina adelantó que, en caso de victoria, propondrá que Arequipa sea sede de una gran fiesta gastronómica para resaltar la cocina nacional.

“Hola Ibai, te habla el congresista Esdras Medina; si el pan con chicharrón gana el “Mundial de Desayunos” te invito a repartir 10 mil panes con chicharrón en el Perú, en Arequipa, porque el Perú, es clave", señaló el parlamentario.

La iniciativa ha despertado expectativa en la población de la Ciudad Blanca, que ve en la propuesta una oportunidad para que la región se coloque en el centro de la conversación internacional. El legislador sostuvo que este evento daría mayor realce al certamen y destacó la influencia de Ibai Llanos, quien mantiene cercanía con figuras del futbol como Lionel Messi, lo que aumenta la visibilidad de la gastronomía peruana.

PERÚ EN SEMIFINALES

El Mundial de Desayunos, transmitido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, se ha convertido en un fenómeno global. Perú compite con el pan con chicharrón y el tamal, logrando victorias sobre México y sus chilaquiles, así como frente a Ecuador con su bolón verde. En esta última ronda, el plato peruano alcanzó 8.161.000 votos frente a 7.858.000 del rival, con una masiva participación en redes.