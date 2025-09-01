Hospital Perú de EsSalud realizará más de 50 operaciones oftalmológicas en San Juan de Miraflores

El hospital móvil del Seguro Social ha llevado a cabo más de 90 900 atenciones especializadas en Lima y Callao en lo que va del año.

El Hospital Perú de EsSalud, que se despliega a nivel nacional para brindar atenciones especializadas, llevará a cabo más de 50 operaciones oftalmológicas de pterigión en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas, ubicado en San Juan de Miraflores. Estas intervenciones forman parte de la estrategia “Verte otra vez”, iniciativa que busca agilizar la atención de pacientes en lista de espera en todo el país.

“Este apoyo puntual tiene como finalidad reducir de manera significativa la demanda de operaciones oftalmológicas, y contribuir al desembalse quirúrgico de nuestros asegurados en las diversas redes prestacionales”, destacó la Dra. Denisse Chávez, gerente de Oferta Flexible de EsSalud.

Las operaciones se iniciaron el 22 de agosto y se extenderán hasta el 5 de setiembre. La cirugía de pterigión consiste en la extirpación del crecimiento anómalo de tejido, conocido como carnosidad, en la córnea y conjuntiva. Este procedimiento no solo mejora la visión y la estética del ojo, sino que también alivia molestias y reduce de manera significativa el riesgo de recurrencia mediante el uso de injertos conjuntivales.

"Estoy inmensamente agradecida con el equipo de Hospital Perú. Llevaba dos años esperando una operación por la carnosidad que tenía en el ojo, un fastidio constante que afectaba mi día a día. Recibí una atención excepcional desde la primera consulta hasta la cirugía”, narró Elizabeth Casaverte (52 años), la primera paciente beneficiaria de los más de 50 que serán intervenidos por especialistas de Hospital Perú.

Más de 176 mil atenciones a nivel nacional

En lo que va de 2025, Hospital Perú ha realizado más de 1 127 invenciones quirúrgicas oftalmológicas, en el marco del operativo “Verte otra vez”; superó las 90 900 atenciones especializadas en Lima y Callao, como parte de su estrategia para reducir la brecha de atenciones médicas en los principales hospitales de la capital; y llevó a cabo 176 140 atenciones en 42 operativos médicos a nivel nacional. Las próximas campañas llegarán a Yurimaguas (Loreto), Arequipa, Cusco, Apurímac, Lambayeque, entre otras regiones.

Con estas acciones, Hospital Perú de EsSalud garantiza una atención oportuna y de calidad a miles de asegurados, en el marco del fortalecimiento de la atención primaria, uno de los principales ejes de la gestión del Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud.