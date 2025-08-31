Locales

Ministerio Público: actualmente a nivel nacional hay un promedio de 16 denuncias por sicariato al mes

La entidad informa también, que son Lima Metropolitana y la región La Libertad las áreas más afectadas por este delito que en los últimos cuatro años registra un aumento alarmante.




Tras una detallada recopilación de información, el Ministerio Público ha publicado un reporte estadístico de las cifras de delitos denunciados según distrito fiscal y tipo de delito, desde el 2020 hasta julio de este año. Aquí, los números de la criminalidad en el país.

El Ministerio Público indica que, en el 2020, se denunciaron 2 305 delitos de extorsión a nivel nacional, con una media de 192 denuncias mensuales. Pero debido al confinamiento por la pandemia del Covid-19, entre abril y julio, los casos bajaron. Sin embargo, diciembre cerró con 305 incidencias. 

EXTORSIÓN

En el 2021, el total de denuncias fue de 4 119, con una media de 343 casos al mes; en 2022 se elevó en más del 100 %, llegando a 11 642. Para el 2023, esa cifra casi se duplicó y terminó en 21 247. El 2024, las denuncias fueron en total 21 746. Es decir, en solo 4 años, las extorsiones aumentaron casi 10 veces.

Hasta julio de este año, el Ministerio Público ya ha registrado 16 461 denuncias por este delito, con una media de 2 352 al mes. La Libertad y Lima Metropolitana son las jurisdicciones más afectadas por este tipo de violencia que día a día va en aumento.

SICARIATO

En lo que respecta al sicariato, en 2020 se registró 39 casos. Al año siguiente, se elevó 58, con una media de 5 denuncias al mes. en 2022 la cantidad anual casi se duplicó con 100 denuncias; para el 2023, la cifra llegó a 121. En el 2024, la Fiscalía registró 185 denuncias de sicariato. 

Mientras, en los primeros 7 meses de este 2025, ya se acumulan un total de 110 denuncias por sicariato, con una media mensual de 16 incidencias. Nuevamente, Lima Metropolitana y La Libertad son las áreas más afectadas. 

HOMICIDIO

Por otro lado, los delitos de homicidio simple; homicidio calificado; homicidio calificado por la condición de la víctima, el cual se refiere a asesinato de funcionarios, tales como efectivos policiales; y parricidio también está en aumento.

En 2020, hubo 6 367 casos, con una media mensual de 531; en 2021 la cifra fue de 8 200. Para el 2022, llegó a 11 150; y el 2023 hubo 12 676 denuncias. El 2024, cerró con 13 476 homicidios, con una media de 1 123 al mes. Hasta julio de este año, ya se registran 8 227 casos. 


