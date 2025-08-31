Ministerio de Salud realizó más de 31 000 atenciones con modernos resonadores y tomógrafos

Según informó el Ministerio de Salud (Minsa) gracias a los equipos de alta tecnología, tanto tomógrafos como resonadores magnéticos, este sector, a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer (Dpcan), ha realizado más de 31 101 atenciones a nivel nacional, en el primer semestre del año.

Destacan que estos modernos equipos han brindando diagnósticos precisos en patologías como cáncer, tumores, enfermedades cardíacas, infecciones, lesiones y otras enfermedades complejas que ha permitido que los pacientes inicien un tratamiento oportuno.

EXÁMENES EN IMÁGENES

En el año 2024 se concretó la adquisición de 7 modernos tomógrafos de última generación de 128 cortes y dos resonadores magnéticos de 1.5 Teslas que fueron distribuidos a diferentes centros de salud del país y con estos equipos se han efectuado todos estos exámenes de imágenes.

En total se han realizado 5755 resonancias magnéticas, de ellas 517 en el Hospital María Auxiliadora, y 5218 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

MODERNOS TOMÓGRAFOS

En el caso de los tomógrafos se efectuaron 25 346 imágenes en total. En Lima, los hospitales San Juan de Lurigancho (2583), Emergencias Villa El Salvador (10987), María Auxiliadora (4592) y Sergio Bernales (3795); en regiones: Ucayali, Hospital Amazónico (972); el Hospital Túpac Amaru de Cusco (715) y el Hospital Eleazar Guzmán Barrón de Ancash (1702).

Estos equipos permiten identificar tumores, determinar su tamaño y ubicación, y, evaluar la respuesta al tratamiento y detectar su posible recurrencia.

RESONADOR MAGNÉTICO

El resonador magnético se usa para obtener imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo, especialmente los tejidos blandos como el cerebro, la médula espinal, los músculos, ligamentos y tendones mientras un tomógrafo se utiliza para tener imágenes detalladas como huesos, tejidos blandos y otros para diagnosticar y monitorear enfermedades y lesiones.