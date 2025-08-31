Corredor Azul cobrará S/ 2 por ruta entre SMP y Cercado de Lima desde el 3 de septiembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará el miércoles 3 de septiembre, el servicio oficial de la nueva ruta del Corredor Azul que conectará San Martín de Porres con el Cercado de Lima. El Servicio Extraordinario 08 operará con tarifa única de S/ 2, exclusivamente con tarjetas Lima Pass o del Metropolitano, según anunció Pavel Flores, vocero de la ATU.

Ruta y operación

Durante la marcha blanca iniciada este domingo 31 de agosto, que se extenderá hasta el martes 2 de septiembre, los usuarios podrán utilizar el servicio de forma gratuita mientras se ajustan frecuencias y horarios.

La ruta contará con 22 paraderos hacia San Martín de Porres y 26 hacia Lima, recorriendo avenidas principales como Tacna, Garcilaso de la Vega, Nicolás Dueñas y Perú, en un horario de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. de lunes a domingo.

Beneficios y medidas de seguridad

Flores destacó que el nuevo servicio beneficiará a más de 6,000 ciudadanos que actualmente gastan hasta S/ 10 en múltiples pasajes, representando un ahorro de hasta S/ 8 por traslado. Los buses cuentan con cámaras de seguridad y el pago electrónico elimina el uso de efectivo, contribuyendo a viajes más seguros y ordenados.

La frecuencia estimada será de un bus cada cinco minutos en horario regular. La ATU evalúa implementar más rutas e integración tarifaria con otros corredores para facilitar los desplazamientos en la ciudad.