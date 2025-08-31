“El Monstruo” pretendía atacar con drones explosivos sedes policiales y empresarios que no pagaban cupos

Según revela un programa periodístico, Erick Moreno, alias “El Monstruo”, planeó atentados en la ciudad de Lima utilizando drones cargados con explosivos. Videos muestran al criminal coordinando desde Paraguay la compra de estos equipos, para usarlos contra la Policía Nacional y empresarios que se negaban a pagar extorsiones.

“En una vamos a hacerle la fiesta, que vuelen como basura”, se le escucha decir al delincuente en una videollamada del 25 de marzo, en alusión a un ataque aéreo contra sedes policiales. En las conversaciones también aparecen Yohairo Arancibia (alias JJ) y Jeffrey Hidalgo (alias Cachete), miembros de Los Injertos del Cono Norte.

PELIGRO INÉDITO

Moreno Hernández señalaba también que el precio de los drones estaba entre 1,500 y 3,000 soles, luego había que adaptados para lanzar granadas o cargas explosivas. Según expertos en seguridad, esta estrategia es un peligro inédito en el país, pues incrementa el alcance y la capacidad de sorpresa de las organizaciones criminales.

Pese a que varios integrantes de su organización fueron capturados en Perú y Bolivia, Erick Moreno sigue prófugo. El Gobierno peruano solicitó formalmente su extradición desde Paraguay, es intensamente buscado, pero no hay resultados y sigue coordinado, sin problemas, con sus secuaces acciones criminales en nuestra capital.