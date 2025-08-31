Abren investigación preliminar contra dos sujetos por asesinato de chofer de cúster en el Agustino

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Agustino inició investigación preliminar contra dos ciudadanos venezolanos, identificados como A. J. G. S. (28) y L. M. L. G. (27), por el asesinato del conductor de transporte público Humberto Yépez en la zona de La Riel, límite entre El Agustino y Santa Anita.

Según la fiscal provincial Clara Díaz Reyes, uno de los sujetos que iba como pasajeros disparó por la espalda a la víctima y luego huyó con su cómplice, siendo detenidos posteriormente. El hecho ocurrió cuando Yépez conducía el vehículo de transporte público y fue atacado a balazos.

Tras el crimen, ambos sospechosos intentaron huir, pero fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional. La fiscalía les imputa los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.

Diligencias en curso

El despacho fiscal dispuso que la División de Homicidios de la Policía Nacional realice el levantamiento del cadáver, la inspección en el lugar de los hechos y la recolección de indicios vinculados al ataque. También se ordenó recabar las declaraciones de los detenidos y efectivos policiales intervinientes, así como pericias de absorción atómica, balística forense y dactiloscópica.

Análisis de evidencias

Entre las diligencias urgentes se incluye la visualización del contenido de los teléfonos celulares incautados a los detenidos. La fiscalía busca determinar las circunstancias exactas del crimen y posibles móviles, mediante el análisis de las evidencias recolectadas y las declaraciones de los implicados.