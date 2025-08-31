Fiscalía inicia investigación contra niñera por muerte de menor que cayó desde el piso 16 de condominio

La Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte inició investigación preliminar contra Traysi Rocha (18) por presunto homicidio culposo, tras la muerte de una niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas mientras estaba bajo su cuidado.

La niñera permanece detenida durante las diligencias, confirmó el fiscal adjunto Percy Salinas Quispe. El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas realiza exámenes toxicológicos, dosaje etílico y evaluación médica a la detenida.

También declararán los padres de la víctima, el administrador del condominio y testigos. La Fiscalía solicitó protocolo de necropsia, revisión de cámaras de seguridad y pericias en el lugar para determinar si existió negligencia en los hechos ocurridos el miércoles 27 de agosto alrededor de las 6:00 p.m.

Cómo ocurrieron los hechos

El hecho ocurrió en el condominio Las Acacias (urbanización El Retablo), donde la menor cayó desde el piso 16. Vecinos reportaron que la niña presentaba signos vitales tras el impacto, por lo que recibió reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladada al Hospital EsSalud Mariano Molina Scippa.

Niñera detenida preliminarmente

Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después ingresar al área de Trauma Shock debido a la gravedad de sus lesiones. La niñera fue conducida inicialmente al Depincri para rendir su manifestación antes de ser detenida preliminarmente. Los familiares de la víctima evitan declarar sobre el caso mientras avanzan las investigaciones.