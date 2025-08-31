¿Abrigo o ropa ligera? Senamhi da pronóstico para los primeros días de setiembre

El anticiclón del Pacífico Sur generará bajas temperaturas durante la primera semana del mes, pero luego se espera un ligero despeje en el cielo capitalino.

El invierno limeño continúa mostrando cambios bruscos entre jornadas soleadas y otras con neblina, llovizna y sensación de frío intenso. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta variabilidad se mantendrá en lo que resta de agosto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C y 20 °C, lo que obligará nuevamente a la población a no dejar de lado la ropa de abrigo.

Primeros indicios de sol en setiembre

La especialista en meteorología del Senamhi, Bremilda Sutizal, precisó que entre el 29 y el 31 de agosto predominará la nubosidad en la costa central, aunque no se descarta la aparición de sol en algunas zonas de Lima norte y este, sobre todo por las tardes. No obstante, será recién en los primeros días de setiembre cuando se empiece a percibir un mayor brillo solar, particularmente el lunes 1 o martes 2.

Sin embargo, el clima volverá a desmejorar durante la primera semana del próximo mes debido al fortalecimiento del anticiclón del Pacífico Sur, lo que ocasionará nuevas jornadas frías y con viento entre el miércoles 3 y el sábado 6 de setiembre. Tras ese periodo, el domingo 7 y lunes 8 podrían marcar el retorno de mañanas y tardes más despejadas en la capital.

Sutizal recordó que septiembre marca la transición hacia la primavera, estación que se inicia oficialmente el 22. Por ello, hacia finales del mes se espera una presencia más constante de sol, aunque la especialista recomendó a los limeños mantenerse atentos a los avisos del Senamhi para poder elegir la vestimenta adecuada según las variaciones del tiempo.