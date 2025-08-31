INPE ejecutó megaoperativo en 68 cárceles para erradicar red de extorsiones y crimen organizado

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un megaoperativo en los 68 penales del país la madrugada de ayer, sábado, para erradicar las actividades ilícitas que se estarían organizando desde el interior de las cárceles.

El presidente del INPE, Iván Paredes, dijo que buscan terminar con los casos de extorsión y crimen organizado que se estén generando en los penales, y que trasladarán a los reos involucrados a cárceles de mayor seguridad.

GRUPO ESPECIAL DEL INPE

La gigantes intervención movilizó a 1 174 agentes penitenciarios junto con el Grupo de Operaciones Especiales del INPE, 2 091 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y 104 representantes del Ministerio Público.

Como resultado de esta exhaustiva requisa se incautaron celulares, chips, sustancias ilícitas como pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, además de armas blancas.

PENAL DE CAJAMARCA

Respecto al motín en el penal de Cajamarca, registrado la mañana de ayer, sábado, donde se tomaron como rehenes a dos agentes de seguridad, el INPE señaló que se controló la situación alrededor del mediodía.

Según informaron las autoridades penitenciarias, un grupo de internos del pabellón Nº 5 protestaron por una revisión ordinaria de celdas en busca de objetos prohibidos como armas punzocortantes y licor.