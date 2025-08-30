OEA y el PJ capacitarán a orientadoras y facilitadores judiciales de once países

Las orientadoras judiciales, facilitadores/as judiciales y conciliadores/as con equidad de once países, entre ellos el Perú, fortalecerán sus capacidades y conocimientos durante la II Sesión Formativa de Justicia abierta y participación ciudadana: El rol comunitario en el Acceso a la Justicia.

Esta actividad académica de trascendencia internacional se desarrollará el próximo viernes 5 de septiembre, de manera virtual (vía Google Meet)), en el horario de 14:30 a 16:30 h.

El objetivo general de esta sesión es potenciar sus capacidades para el mejor ejercicio de su rol como líderes y lideresas comunitarias que promueven el acceso a una justicia más inclusiva, transparente y cercana, en favor de las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, tiene como propósito consolidar su función como agentes de la comunidad para que contribuyan de manera efectiva al fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

En el evento participarán orientadoras judiciales de Perú, conciliadores/as con equidad y facilitadores/as judiciales de Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Colombia y Puerto Rico.

La actividad es coorganizada por la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia Itinerante del Poder Judicial de Perú, y el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (OEA).