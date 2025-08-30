Dina Boluarte y ministros rindieron homenaje a Santa Rosa: luego presidenta cargó el anda por unos minutos

Este mediodía, la presidenta Dina Boluarte, junto a algunos los ministros de Estado, rindieron un emotivo homenaje a Santa Rosa de Lima en la Plaza de Armas. Cientos de personas, de todas las edades, acompañaron la procesión.

La presencia de la jefa de Estado sorprendió ya que no hace apariciones publicas desde hace varias semanas, sobre todo en la ciudad de Lima, pero esta vez salió por la Puerta 2 de la sede del Palacio de Gobierno, para esperar a la santa.

VENERADA IMAGEN

Luego Boluarte Zegarra se acercó al anda realizó una oración y colocó la ofrenda a los pies de la santa. Entre los ministros que acompañaron a la mandataria estaba el titular del Interior, Carlos Malaver, quien se mostró muy emocionado.

Después que los ministros colocaron su mano sobre la venerada imagen de Santa Rosa de Lima, la jefa de Estado cargó, por unos minutos, las andas de la Patrona de América junto a las demás personas que participaban en esta actividad.