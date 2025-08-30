Santuario de Santa Rosa de Lima: cientos de fieles llegan para rezar y dejar su carta en el pozo de los deseos

Desde las primeras horas de esta mañana, cientos de fieles de los distintos distritos de la capital llegaron hasta el Santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna, para venerar a la patrona de América y las Filipinas.

Los fieles realizan largas filas para ingresar al santuario y poder participar de las misas programadas, luego dejar sus cartas en el popular Pozo de los Deseos. Asimismo, se encuentra habilitada la ermita, donde los fieles arrojan monedas.

LARGAS FILAS

Las autoridades tienen proyectado que más de 90 mil personas, de todas las edades, lleguen este año al santuario de la santa limeña. Recomiendan a los fieles tomar sus precauciones debido a las largas filas que se vienen formando en los exteriores.

Agentes de la Policía Nacional y serenos del municipio de Lima supervisan el orden dentro y fuera del templo, que hoy permanecerá abierto hasta las 10 de la noche, para que todas las personas puedan ingresar y venerar a Santa Rosa.