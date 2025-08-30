Camión se despista e impacta contra dos viviendas precarias en Carabayllo: accidente no dejó víctimas

Según se conoció, el suceso se registró la tarde de ayer en la zona de Punchauca, kilómetro 24 de la avenida Tupac Amaru, en Carabayllo. Un camión se despistó e impactó contra dos viviendas precarias.

El violeto suceso no dejó heridos ni fallecidos, pero las viviendas quedaron casi destruidas, los propietarios exigieron a los responsables del accidente que colaboren en la reconstrucción de sus casas.

SALVARON DE MORIR

Los dueños de los inmuebles afectados señalaron que milagrosamente sus hijos se salvaron de morir, no tienen ni cortes ni heridas. Dijeron también que en el accidente perdieron gran parte de sus enseres.

Agentes de la Policía Nacional investigan las causas del accidente. El chofer y el copiloto de la unidad, que prefirieron guardar silencio, fueron llevados a la comisaría para las diligencias del caso, informa RPP.