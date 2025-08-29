CNDDHH confirma que Betssy Chávez ocupa celda especial con TV y agua caliente en penal de Chorrillos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) verificó el estado de reclusión de la ex primera ministra Betssy Chávez en el penal de mujeres anexo de Chorrillos, tras una visita realizada el 26 de agosto. La delegación acudió al establecimiento ante las preocupaciones de su defensa por el estado de salud de la interna y las denuncias que ella misma formuló en días recientes.

En un informe difundido a través de su cuenta oficial de X, la CNDDHH precisó que Chávez se encontraba en compañía de su abogado al momento de la constatación. La revisión contó con la participación de cuatro representantes quienes corroboraron que la exministra viene siendo evaluada diariamente por un médico legista desde el 26 de agosto.

Respecto a sus condiciones de internamiento, se constató que Chávez ocupa un ambiente en el pabellón 1, segundo piso, dentro de un área conocida como “cabinas”. Allí comparte espacio con otra interna y dispone de mejores condiciones que una celda común, entre ellas un televisor y un calentador de agua. Además, el pabellón incluye acceso a patio común, teléfonos públicos y una pequeña biblioteca.

HUELGA DE HAMBRE Y PEDIDO DE TRASLADO A OTRA CÁRCEL

Durante el encuentro, Chávez reiteró que mantiene la huelga de hambre seca como medida de protesta mientras no se disponga su traslado al penal Virgen de Fátima. Ante ello, la CNDDHH exhortó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a evaluar el pedido de traslado y garantizar la seguridad y dignidad de todas las personas privadas de libertad, tras conocer versiones del clima de tensión que se vive en el establecimiento en los últimos días.