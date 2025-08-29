Polémica en San Marcos: alumnos desaprueban cursos y cambian de carrera para no ser expulsados

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se encuentra en el centro de la polémica tras las declaraciones de su rectora, Jeri Ramón, quien denunció la presencia de los llamados “estudiantes eternos”. Según explicó, algunos alumnos permanecen matriculados más de 25 años, aprovechando vacíos legales que les permiten ocupar vacantes y beneficios que deberían ser destinados a jóvenes postulantes que si lo necesitan.

La rectora criticó que estos estudiantes, tras desaprobar cursos en reiteradas ocasiones, se matriculan en otras carreras con el único fin de evitar su retiro definitivo. “(He sido testigo donde) un alumno le dice al otro: ‘Mira, yo ya estoy en la trica, voy a postular a otra carrera’, y entre ellos se dicen cómo pasar de una a otra”, relató indignada la máxima autoridad de la Decana de América durante una reunión con dirigentes universitarios.

Para sustentar su denuncia, Ramón exhibió el récord académico de un estudiante que ingresó en 2018 y continúa activo en 2025 pese a registrar notas como 04, 06 y 05. “¿Les parece justo a ustedes?”, cuestionó la rectora, resaltando que esta situación es una injusticia frente a los 2,700 postulantes que compiten cada año por una vacante en la Decana de América.

INJUSTICIA PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS

Ramón señaló que este fenómeno afecta principalmente a familias de escasos recursos que envían a sus hijos desde provincias para postular a San Marcos. Explicó que, al no liberar una vacante cuando cambian de carrera, estos alumnos impiden el ingreso de nuevos talentos que sí desean aprovechar la oportunidad académica. “Si yo me cambio de carrera y renuncio, esa vacante queda libre en el examen de admisión. Pero si no lo hago, le estoy quitando un espacio a cada ciudadano que quiere postular”, advirtió la rectora.