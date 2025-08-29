Comas: detienen a niñera tras muerte de menor que cayó del piso 16 de un condominio

La joven de 18 años estaba a cargo de la menor de seis años al momento de la tragedia. La Policía investiga las circunstancias del hecho.

Una tragedia enlutó a Comas el pasado miércoles 27 de agosto, cuando una niña de seis años cayó desde el piso 16 de un condominio en la urbanización El Retablo, alrededor de las 6 de la tarde.

Vecinos del lugar alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada de una ambulancia y de un equipo de emergencia conformado por Serenazgo, paramédicos y bomberos. La pequeña fue hallada en un jardín aledaño al edificio y, aunque al inicio presentaba signos vitales, falleció tras ser trasladada al hospital.

LA DETUVIERON TRAS DOS DÍAS DEL HECHO

Este viernes, la niñera de 18 años, que estaba a cargo de la menor en ese momento, fue detenida por la Policía Nacional del Perú, luego de rendir su testimonio en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción.

Las autoridades indicaron que la investigación busca esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades. Hasta el momento, los familiares de la víctima han preferido no brindar declaraciones a la prensa.

Asimismo, la PNP exhortó a los padres de familia a reforzar los cuidados dentro de sus hogares y en espacios de riesgo, a fin de prevenir que se repitan tragedias como esta.