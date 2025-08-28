Sujeto abandona a perrita de dos meses lanzándola a veterinaria

La indignación se apoderó de los vecinos de Ate tras difundirse un video en el que un sujeto abandonó a una perrita de apenas dos meses. El hecho ocurrió la noche del miércoles 27 de agosto en el local Vid Veterinaria San Martín, donde las cámaras de seguridad registraron cómo el sujeto llegó con la perrita dentro de su mochila y la lanzó a través de las rejas del establecimiento.

Las imágenes muestran al hombre deteniéndose frente al local, mirando alrededor y sacando al indefenso animal de su mochila. Con total indiferencia, lo introdujo por una rejilla metálica y se retiró como si se tratara de un paquete. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando rechazo en los internautas.

La cachorra, bautizada como Mia, cayó al suelo tras el impacto y en las imágenes se la observa tambaleante y desorientada dentro de la veterinaria. En ese momento, el personal del establecimiento no se encontraba y no notó lo ocurrido, por lo que el animal permaneció solo algunos minutos antes de ser rescatado.

BUSCA NUEVA FAMILIA

El personal veterinario brindó atención inmediata al animal cuando descubrieron su presencia. Tras un chequeo médico confirmaron que se encontraba en buen estado de salud, fue desparasitada, bañada para iniciar una nueva etapa. Ahora, esta perrita mestiza espera ser adoptada por una familia responsable que le brinde el cariño que le fue negado en un primer momento.