Chosica: capturan a sujeto de 37 años acusado de fabricar y comercializar pornografía infantil

Luego de un paciente seguimiento, la policía capturó a un hombre de 37 años en el distrito de Chosica, acusado de fabricar y comercializar pornografía infantil, trascendió que utilizaba a niños de su familia para los videos. La intervención se realizó tras una alerta de la Interpol.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de la zona de Pedregal Bajo. El intervenido fue identificado luego que uno de sus cómplices fue detenido en Brasil. Ese arresto permitió seguir el rastro de la distribución del material ilícito dentro y fuera del país.

CANALES ENCRIPTADOS

En la casa hallaron computadoras y dispositivos que contenían videos explícitos fabricados por el detenido. Según las autoridades, el material era comercializado a través de redes clandestinas y canales encriptados, lo que complicó enormemente el seguimiento de las operaciones.

Se conoció que las autoridades han identificado a cuatro menores que fueron utilizadas por el sujeto para fabricar los videos, mientras que otras tres víctimas están en proceso de reconocimiento. Ellos recibirán atención psicológica y médica, informa Perú 21.