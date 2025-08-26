Abogado de Betssy Chávez sobre expremier: “Se acerca el final, la han sentenciado a muerte”

Por medio de una publicación, el abogado de Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, decidió pronunciarse sobre el estado de salud de su patrocinada y aseguró que día a día se está deteriorando más, por lo que hizo un llamado a las autoridades a indagar en el caso.

Del mismo modo, la defensa legal de la expremier aseguró que la vida de la exintegrante del Gobierno de Pedro Castillo, tiene las horas contadas, debido a que lleva cuatro días en huelga de hambre. "No hay duda de que el régimen busca eliminar a Betssy Chávez. Se acerca el final. La han sentenciado a muerte".

NO QUISO RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

A través de un comunicado difundido, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló que médicos buscaron brindarle la atención necesaria a Betssy Chávez, sin embargo, la expremier no quiso recibir ningún tipo de supervisión.

“Se negó a la medida de sus signos vitales, motivo por el cual se le brindó información detallada sobre las consecuencias de su accionar, luego de lo cual formó el consentimiento informado. En una segunda visita médica, volvió a rechazar la atención", indica el pronunciamiento del INPE.

Cabe mencionar que, Chávez Chino permanece recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos donde viene cumpliendo prisión preventiva por haber actuado en el intento de golpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.