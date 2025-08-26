López Aliaga anuncia que trenes serán atractivo turístico temporal en el parque La Muralla

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que el segundo lote de trenes Caltrain llegados desde California serán almacenados en el parque La Muralla, en el Cercado de Lima, hasta que se defina su futura operación.

Durante la presentación oficial, precisó que este espacio funcionará como depósito provisional mientras se concretan las obras de infraestructura necesarias para incorporarlos al transporte urbano.

El burgomaestre sorprendió al señalar que el parque no solo será un área de resguardo, sino también un espacio turístico abierto al público. “Toda la población de Lima podrá ir a verlos, subir y disfrutar de la calidad de cómo se vive en otros países”, indicó.

CESIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO LIMA–CHOSICA AL MTC

En paralelo, el alcalde de Lima informó la cesión temporal en uso y usufructo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del corredor ferroviario Lima–Chosica. La medida, busca destrabar el proyecto ferroviario que hasta ahora no tiene avances concretos.

López Aliaga enfatizó que ahora la responsabilidad está en manos del Ejecutivo, mientras el ministro César Sandoval adelantó que se evaluarán plazos más cortos para la puesta en marcha, siempre que existan estudios y garantías de seguridad.